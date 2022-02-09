Легкомоторный самолет Санкт-Петербургского университета совершил жесткую посадку в Татарстане

Вблизи населенного пункта Старое Сумароково в Бугульминском районе Татарстана легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение об инциденте поступило в экстренные службы в 16.25. По предварительным данным, на борту находились два человека — они не пострадали.

Самолет совершал тренировочный полет. Он принадлежит Санкт-Петербургскому государственному университету гражданской авиации.

Как выяснилось, крушение потерпело воздушное судно марки Cessna-172 с бортовым номером RA-67418. Сертификат летной годности ему был выдан 23 марта 2021 года Северо-Западным МТУ Росавиации и является действующим.

Фото wikipedia.org

На место происшествия направились ведомственная пожарная охрана СПАСОП аэропорта «Бугульма», оперативная группа Бугульминского пожарно-спасательного гарнизона и пожарный расчет, медики и спасатели. Причина происшествия устанавливается. Видимых разрушений самолета нет.

Камская транспортная прокуратура организовала проверку инцидента. Проверку проводят и следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По предварительным данным прокуратуры, в ходе выполнения полета произошел отказ двигателя, в связи с чем была осуществлена вынужденная посадка.

В Минздраве Татарстана «Реальному времени» подтвердили, что пострадавших в происшествии нет, медицинская помощь не понадобилась.



Это далеко не первое ЧП, произошедшее с самолетом Cessna, в том числе и в Татарстане. Так, в начале июля 2021 года в аэропорту Бугульмы жестко приземлился легкомоторный самолет Cessna 172S. Пострадавших не было.

Татьяна Леухина