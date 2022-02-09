СМИ: допинг-тест Камилы Валиевой стал причиной переноса медальной церемонии на Олимпийских играх
Причиной переноса награждения российских фигуристов на Олимпиаде мог стать допинг-тест казанской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом пишет издание Inside the Games.
О переносе церемонии награждения СМИ сообщили сегодня утром. Мероприятие должно было пройти вчера. Дата проведения новой церемонии неизвестна.
При этом британская газета The Guardian утверждает, что найденное в допинг-пробе российской фигуристки вещество не может повлиять на улучшение результатов атлета. По данным издания, сейчас ведутся юридические споры из-за периода сдачи допинг-текста.
Уроженка Казани Камила Валиева стала первой фигуристкой, исполнившей прыжок в четыре оборота в программе Олимпиады. Она получила 178,92 балла и заняла первое место.
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