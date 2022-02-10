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Сегодня в Татарстане прогнозируется метель, порывистый ветер и до -7 градусов

05:25, 10.02.2022
Сегодня в Татарстане прогнозируется метель, порывистый ветер и до -7 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 10 февраля, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Снег, местами сильный. Метель.

Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами сильный порывами 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -2... -7 градусов. В Казани ожидается от -2 до -5 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -4 до -5 градусов. На дорогах гололедица, снежные заносы.

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