Сегодня в Татарстане прогнозируется метель, порывистый ветер и до -7 градусов
В четверг, 10 февраля, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Снег, местами сильный. Метель.
Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами сильный порывами 15—18 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит -2... -7 градусов. В Казани ожидается от -2 до -5 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -4 до -5 градусов. На дорогах гололедица, снежные заносы.Общество Татарстан
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