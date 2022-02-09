Метшин посоветовал казанцам «призывать к ответу» УК, которые ненадлежащим образом убирают дворы от снега

Фото: Максим Платонов (архив)

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что для уборки снега в городе задействованы все силы, хорошо рабочие справляются с магистралями, но много вопросом по поселкам. По его словам, не хватает водителей для спецтехники, а часть рабочих «косит» омикрон-штамм коронавируса.

Критикуют казанцы уборку тротуаров и остановок. Отдельный вопрос — уборка придомовых территорий. За это ответственны управляющие компании, напомнил градоначальник. Казанцам он рекомендовал «призывать к ответу» УК, если те ненадлежащим образом выполняют свои обязанности по уборке снега.

Снегом никого не удивишь, отметил Метшин и рассказал, что в интернете люди уже шутят, что Россия большая, но снег вывозить уже некуда.

Фото: Максим Платонов

Мэр напомнил, что в столице Татарстана планируется создать дополнительные камеры для утилизации снега. Каждый день на снегоплавильных пунктах города ликвидируют порядка 9 тысяч тонн снега, но этого недостаточно.

