Татарстанец обвиняется в убийстве сына из-за просьбы убавить громкость музыки

Фото: Максим Платонов (архив)

54-летний татарстанец обвиняется в убийстве сына — 31-летний мужчина заступился за соседа, который попросил сделать музыку потише, из-за чего получил смертельное ранение от своего отца. Инцидент произошел вечером 4 сентября этого года в Лениногорске.

По версии следствия, обвиняемый распивал спиртные напитки со знакомым во дворе своего дома. В этот момент к нему зашел сосед и попросил убавить громкость музыки, которую тот слушал, но мужчина отказался.

После этого из дома вышел сын обвиняемого, который заступился за соседа. В результате родственники подрались: они зашли в дом, где 54-летний мужчина ударил сына ножом в живот. Потерпевшего госпитализировали в больницу, где через несколько часов он умер.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством заключить обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В этом месяце в Татарстане возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) — житель Тукаевского района сел в машину к бывшей жене и начал ее душить.

Татьяна Демина