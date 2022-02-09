С 1 сентября шесть регионов России перейдут на новую систему оплаты труда учителей

С 1 сентября 2022 года шесть пилотных российских регионов при поддержке правительства РФ перейдут на новую систему оплаты труда учителей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на врио директора департамента госполитики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Максима Костенко.

Среди них Мордовия, Белгородская, Нижегородская, Ярославская, Сахалинская и соседняя с Татарстаном Кировская области. Пилотный проект затронет школы, детские сады, колледжи и места дополнительного образования детей — всего 152 организации. Участники пилота сами пожелали принять участие в проекте.

По словам Костенко, главными предложениями нового подхода будут повышение размера ставки, что должно привлечь молодых специалистов на работу, обоснованная дифференциация по квалификационным уровням и единый перечень выплат.

Фото: Илья Репин

В декабре 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 12,2 млрд рублей на повышение зарплат работников бюджетной сферы. Среди тех, кого это коснулось, оказались учителя, а также врачи и преподаватели вузов.



Дарья Акимова