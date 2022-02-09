Волго-Вятский банк Сбербанка запускает онлайн-шоу Simple talk

Сегодня, 9 февраля, в 16.00 по МСК, состоится премьера онлайн-шоу Волго-Вятского банка Сбербанка Simple talk. В ходе разговора известные спикеры со всей страны попробуют ответить на главный вопрос, волнующий каждого: «Кем быть, чтобы стать успешным».



Темы первого выпуска:

Как заработать деньги?

Что такое успех?

Лидерство — как его развить?

Что такое предпринимательское мышление и есть ли оно у вас?

Корпорация или свое дело?

Что делать прямо сейчас, чтобы преуспеть?

В прямом эфире спикеры поделятся личными практиками, лайфхаками, полезными и практическими знаниями:

Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин (Москва — Нижний Новгород). Трижды Ironman, марафонец, изучает языки программирования.

Создатель мультимедийной студии The Haze, продюсер Влад Буданов (Москва). Без инвестиций создал музыкальное шоу Mono с именитыми музыкантами и классной картинкой.

Создатель проекта «Интеллектуальные системы» Евгений Гудов (Санкт-Петербург). Оживил полотна Бэнкси и Ван Гога, создатель проекта «Интеллектуальные системы».

Ведущая шоу — Полина Егармин (Санкт-Петербург), эксперт по технологиям и инновациям в индустрии моды, основательница первой в России магистратуры по fashion tech.

Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

— Мы запускаем собственное онлайн-шоу и надеемся проводить его не реже раза в квартал. Есть масса тем для обсуждения, у нас накоплен достаточный опыт и обширнейшая практика, и не только у нас, но и у наших партнеров и клиентов. Это хочется аккумулировать и выдавать во внешнее информационное поле. Наш первый выпуск ориентирован прежде всего на молодежную аудиторию, но не только. Вопросы развития лидерства, предпринимательского мышления актуальны для каждого. Мы приглашаем к просмотру прямого эфира всех, кому интересен опыт действующих предпринимателей, практические знания, мотивационные встречи. И, конечно, мы подготовили розыгрыши и подарки для всех участников.

Смотреть онлайн-шоу Волго-Вятского банка Сбербанка «Simple talk: Кем быть, чтобы стать успешным» можно по ссылке , 9 февраля, начало — в 16.00 по МСК.

Возрастное ограничение: 16+

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»