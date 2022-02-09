В России зарегистрировали 183 103 новых случая COVID-19 — это новый антирекорд

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявили 183 103 новых случая заражения коронавирусом. Это очередной антирекорд. Госпитализированы 20 178 человек. За все время пандемии инфекцию подхватили 13 330 769 россиян.

Всего выздоровели 10 803 305 человек, в том числе 97 163 — за минувшие сутки. COVID-19 унес жизни еще 669 заболевших. Всего от инфекции скончались 337 390 жителей РФ.

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки проведена 901 тысяча тестов на коронавирус. За весь период проведено свыше 264,8 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

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Диана Жиленкова