Россияне потратили на прививочные туры за рубеж около 400 млн рублей

C начала запуска прививочных туров в сентябре 2021 года россияне потратили на иммунизацию в зарубежных странах около 400 млн рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным туроператоров, спрос на прививочные туры за границу в январе стабилизировался на уровне конца прошлого года со слабоположительной динамикой. По сравнению с декабрем 2021 года, в январе у нескольких компаний наблюдается снижение количества отправленных в такие туры россиян. Это связано с новогодними праздниками и более высокими ценами на перелеты.

Также отмечается, что с 7 января Хорватия перестала выдавать цифровые ковид-сертификаты привитым «Спутником V» россиянам, которые однократно делали в этой стране зарубежные прививки в качестве «бустера».

С учетом средней стоимости вакцинного тура в январе 2022 года россияне потратили на прививочные поездки за рубеж суммарно 80—90 млн рублей. Ожидается, что в феврале и марте начнется рост спроса на эти туры, поскольку часть их клиентов планирует поездку в Европу на майские праздники и лето.

Самыми популярными направлениями для вакцинного туризма в РФ являются Хорватия, Сербия, Турция, Болгария и Греция.

Фото: Максим Платонов

Среди татарстанцев также растет спрос на новые направления вакцинного туризма. Если осенью туристы ездили в Европу, чтобы привиться препаратами, одобренными ВОЗ, то сейчас эта возможность появилась и в Турции, Египте, Грузии, Армении и еще ряде стран, причем в некоторых — на порядок дешевле. Турецкие власти с середины января предлагают получить вакцины Pfizer или Sinovac россиянам, не проживающим и не имеющим вид на жительство в этой стране. Подробности — в материале «Реального времени».



Максим Кокунин