Эксперт рассказала, почему стоит забирать чеки на кассе и в банкоматах

Доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина рассказала, почему необходимо забирать чеки с касс в магазинах и в банкоматах. Об этом сообщает агентство «Прайм».

По ее словам, чек — это доказательство совершенной покупки. Необходимость в нем может возникнуть, если потребуется подтвердить факт покупки. По закону «О защите прав потребителей» товар можно вернуть без чека, но процесс возврата затянется, так как магазину понадобится время для поднятия транзакций. Кроме того, чеки — это способ проверки честности или внимательности магазинов и продавцов. Не во всех сетях следят за актуальностью акционных ценников реальной стоимости товара.

Также стоит быть аккуратными с чеками, которые выдают банкоматы. На них могут содержаться персональные данные клиента, такие как номер телефона или последние цифры банковской карты. Если они попадут в руки мошенникам, то возникнут большие проблемы. Касаткина добавила, что в случае выдачи банкоматом фальшивых купюр, именно чек может избавить от разбирательств с правоохранительными органами и возместить ущерб.

Фото: Максим Платонов (архив)

В январе прошлого года налоговая служба предложила покупателям проверять чек через мобильное приложение. Скачав его, каждый покупатель сможет быстро проверить, пробит ли кассовый чек через контрольно-кассовую технику.



Дарья Акимова