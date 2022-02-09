В Казани за сутки произошло более 170 ДТП

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в столице Татарстана произошло 179 ДТП. В некоторых происшествиях есть пострадавшие. Так, случился наезд на пешехода и стоящий автомобиль. Об этом сообщает телеграм-канал ГИБДД Казани.

В минувший вторник в городе поймали шесть водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Также у одного горожанина не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили семь человек.

Фото: Максим Платонов

Несколько дней назад в Пестречинском районе РТ столкнулись ВАЗ-2114 и грузовик Mercedes. В результате ДТП 43-летний водитель и 37-летний пассажир отечественного авто скончались на месте. Оба были из Набережных Челнов.

Диана Жиленкова