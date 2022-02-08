В Казани пройдет первенство мира FINA по плаванию среди юниоров

В Казани с 23 по 28 августа пройдет первенство мира FINA по плаванию среди юниоров на дистанцию 50 км. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр спорта РТ Владимир Леонов.

Участие состязаниях примут 850 пловцов-юниоров из 120 стран мира. В апреле в столице Татарстана планируется провести практически одновременно два этапа мировой серии FINA — по синхронному плаванию и по прыжкам в воду, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Этапы мировых серий по синхронному плаванию и по прыжкам в воду пройдут с 8 по 10 апреля во Дворце водных видов спорта.

С 28 по 30 октября 2021 года в Казани проходил четвертый этап Кубка мира FINA. На нем россияне завоевали четыре золота, а также 13 серебряных и 17 бронзовых наград.



Татьяна Леухина