В Пекине наградили завоевавшего бронзу Виктора Уайлда
В Пекине наградили бронзовой медалью татарстанского сноубордиста Виктора Уайлда, завоевавшего ее сегодня. Об этом сообщает Олимпийский комитет России.
В торжественной церемонии вручения приняли участие член Международного олимпийского комитета Анант Сингх и вице-президент Международной федерации лыжного спорта Роман Кумпост.
В 2014 году сноубордист выиграл сразу две золотые медали на Олимпийских играх в Сочи.
Ранее Уайлд прокомментировал свое участие в соревнованиях. Он рассказал, что в полуфинале была допущена небольшая ошибка. Если бы ее не было, то он мог бы получить золото. Однако бронзе спортсмен тоже очень рад. Позже он объявил о возможном завершении своей карьеры.
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