Завтра в Татарстане ожидается туман, метель и порывистый ветер

Фото: Максим Платонов

Завтра местами на территории Татарстана, в том числе в Казани, ожидаются туман, метель и сильный ветер. Об этом предупредили в Гидрометцентре РТ.

Так, днем может образоваться сильный южный ветер порывами до 16 м/с. Из-за метели ожидается ухудшение видимости до 1 км и менее. Также прогнозируют гололед, на дорогах снежные заносы.



Фото: Максим Платонов

В ближайшие дни в республике ожидается слабо морозная погода. Например, в четверг прогнозируется пасмурная погода со снегом, местами с метелями, возможно образование снежных заносов на дорогах. В выходные может потеплеть до 0 градусов.

Диана Жиленкова