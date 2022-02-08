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Завтра в Татарстане ожидается туман, метель и порывистый ветер

13:16, 08.02.2022
Завтра в Татарстане ожидается туман, метель и порывистый ветер
Фото: Максим Платонов

Завтра местами на территории Татарстана, в том числе в Казани, ожидаются туман, метель и сильный ветер. Об этом предупредили в Гидрометцентре РТ.

Так, днем может образоваться сильный южный ветер порывами до 16 м/с. Из-за метели ожидается ухудшение видимости до 1 км и менее. Также прогнозируют гололед, на дорогах снежные заносы.

Фото: Максим Платонов

В ближайшие дни в республике ожидается слабо морозная погода. Например, в четверг прогнозируется пасмурная погода со снегом, местами с метелями, возможно образование снежных заносов на дорогах. В выходные может потеплеть до 0 градусов.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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