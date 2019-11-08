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Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд будет выступать за Татарстан

15:26, 08.11.2019 3
Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд будет выступать за Татарстан
Фото: teamrussia.pro

Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд с нынешнего сезона начнет выступать за команду сборной Республики Татарстан, сообщает пресс-служба команды.

«В сборной команде Республики Татарстан по сноуборду пополнение! Рэхим итегез, Вик Уайлд и Дмитрий Сарсембаев! Выражаем огромную благодарность президенту РТ Р.Н. Минниханову, министру спорта РТ В.А. Леонову, первому заместителю министра спорта Х.Х. Шайхутдинову за поддержку спортсменов и сноуборда в Республике Татарстан! Спортсменам желаем высоких спортивных результатов», — говорится в сообщении.

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В Сборной команде Республики Татарстан по сноуборду @snowboard_tatar_official пополнение!!! Рэхим итегез @vicwild и @dimka_taec !!! Выражаем огромную благодарность Президенту РТ Р.Н.Минниханову @rusminnikhanov Министру спорта РТ В.А.Леонову @vleonov Первому заместителю Министра спорта Х.Х.Шайхутдинову @halil_shayhutdinov за поддержку спортсменов и сноуборда в Республике Татарстан! Спортсменам желаем высоких спортивных результатов! @sport.tatarstan.ru

Публикация от TATARSTAN SNOWBOARD TEAM (@snowboard_tatar_official)

Американский сноубордист Вик Уайлд принял российское гражданство в 2012 году. Он является единственным сноубордистом, выигравшим сразу две золотые медали на Олимпийских играх в Сочи — 2014.

На данный момент спортсмен в составе российской сборной готовится к участию на первом этапе Кубка мира. Ранее у Уайлда были проблемы с получением медицинского разрешения от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которые были урегулированы только лишь после вмешательства министра спорта РФ Павла Колобкова.

СпортОбщество Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08 ноя
    Ого! вот это мощно!
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  • Анонимно 08 ноя
    Я недавно на госуслугах в онлайн-голосовании за приоритетные задачи Минспорта выбрал пожелание иметь в республике побольше олимпийских чемпионов. Прислушались, получается? )
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  • Анонимно 08 ноя
    отличная новость. ждем побед!
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