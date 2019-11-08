Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд будет выступать за Татарстан

Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд с нынешнего сезона начнет выступать за команду сборной Республики Татарстан, сообщает пресс-служба команды.

«В сборной команде Республики Татарстан по сноуборду пополнение! Рэхим итегез, Вик Уайлд и Дмитрий Сарсембаев! Выражаем огромную благодарность президенту РТ Р.Н. Минниханову, министру спорта РТ В.А. Леонову, первому заместителю министра спорта Х.Х. Шайхутдинову за поддержку спортсменов и сноуборда в Республике Татарстан! Спортсменам желаем высоких спортивных результатов», — говорится в сообщении.

Американский сноубордист Вик Уайлд принял российское гражданство в 2012 году. Он является единственным сноубордистом, выигравшим сразу две золотые медали на Олимпийских играх в Сочи — 2014.

На данный момент спортсмен в составе российской сборной готовится к участию на первом этапе Кубка мира. Ранее у Уайлда были проблемы с получением медицинского разрешения от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которые были урегулированы только лишь после вмешательства министра спорта РФ Павла Колобкова.