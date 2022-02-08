В Татарстане за сутки от COVID-19 скончались шесть человек

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане от коронавируса скончались шесть человек. Об этом сообщили в Минздраве РТ.

По данным ведомства, инфекция стала причиной смерти мужчины 1940 года рождения и женщин 1932, 1937, 1946, 1944, 1955 годов рождения. За все время пандемии коронавирус унес жизни 1633 жителей республики.



Фото: Ринат Назметдинов

За прошедшие сутки в РТ выявили 1 241 случай заражения COVID-19. За весь период пандемии в республике коронавирусом заразились 57 250 татарстанцев. Всего выздоровело 41 024 человека.

Сегодня стало известно, что правительство России направило Татарстану 14,9 млн рублей на оплату труда медиков, которые удаленно проводят консультации гражданам с COVID-19. В общей сложности регионам страны выделили 600 млн рублей.

Диана Жиленкова