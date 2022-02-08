В Татарстане в январе этого года потребление электроэнергии возросло на 9,3%

Фото: Ринат Назметдинов

В январе этого года в Татарстане потребление электроэнергии возросло на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составило 3075,1 млн кВтч. Об этом сообщили в филиале АО «СО ЕЭС» РДУ РТ.

Причиной роста стало увеличение потребления предприятий автомобильной и химической промышленности, трубопроводного транспорта, предприятий по производству нефтепродуктов и др. Кроме того, возросло и потребление на собственные нужды тепловых электрических станций.

Фото: realnoevremya.ru

В январе 2022 года татарстанские электростанции выработали 2 674 млн кВтч. Это на 6,3 % больше, чем в январе прошлого года. Основную роль в увеличении выработки электроэнергии сыграли Казанская ТЭЦ-3, Заинская ГРЭС, Набережночелнинская ТЭЦ и Нижнекамская ТЭЦ-2.

Максимум потребления мощности был зарегистрирован 25 января. В этот день потребление составило 4 715 МВт. Это на 6,8 % больше показателей января 2021 года.

В конце прошлого месяца на линиях Казанских электрических сетей произошла авария. В связи с этим в Московском районе города наблюдались кратковременные отключения и включения электроэнергии.

Диана Жиленкова