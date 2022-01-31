На линиях Казанских электрических сетей произошла авария

В Московском районе Казани наблюдаются кратковременные отключения и включения электроэнергии. Причиной стала авария на линиях Казанских электрических сетей, сообщает телеграм-канал «КирМос на районе».

По предварительным данным, провод оборвался в районе проспекта Ибрагимова.

Фото: pixabay.com

В ноябре в домах Московского района также произошло аварийное отключение электроэнергии. Без электричества остались более 50 домов, расположенных от проспекта Ямашева до улицы Солдатской и от проспекта Ибрагимова до улицы Бондаренко.



Недавно на «Свияжских Холмах» отключили электричество, в результате чего некоторые люди остались висеть на подъемниках. Для того, чтобы их снять, понадобился запуск дизельных генераторов.



Диана Жиленкова