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На линиях Казанских электрических сетей произошла авария

21:33, 31.01.2022
На линиях Казанских электрических сетей произошла авария
Фото: pxhere.com

В Московском районе Казани наблюдаются кратковременные отключения и включения электроэнергии. Причиной стала авария на линиях Казанских электрических сетей, сообщает телеграм-канал «КирМос на районе».

По предварительным данным, провод оборвался в районе проспекта Ибрагимова.

Фото: pixabay.com

В ноябре в домах Московского района также произошло аварийное отключение электроэнергии. Без электричества остались более 50 домов, расположенных от проспекта Ямашева до улицы Солдатской и от проспекта Ибрагимова до улицы Бондаренко.

Недавно на «Свияжских Холмах» отключили электричество, в результате чего некоторые люди остались висеть на подъемниках. Для того, чтобы их снять, понадобился запуск дизельных генераторов.

Диана Жиленкова
Происшествия Татарстан

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