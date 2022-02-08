Эксперт Руженцова: симптомы «омикрона» проявляются у детей через два-три дня после заражения

У детей, которые заразились штаммом коронавируса «омикрон», симптомы проявляются спустя несколько дней после инфицирования. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, после заражения «омикроном» признаки заболевания наблюдаются на второй-третий день. Однако симптомы могут проявиться и позднее — в период до седьмого дня.

Фото: realnoevremya.ru

Эксперт отметила, что наиболее часто заболевают школьники от 7 до 17 лет. Причиной является активное общение, контакты как в школах, так и вне учебных заведений. Причем мальчики и девочки заражаются COVID-19 одинаково часто, передает «РИА Новости».

Вчера Руженцова рассказала, что у большинства детей отсутствует «постковидный» синдром после «омикрона». Однако у некоторых пациентов все же сохраняется утомляемость, головные боли, небольшое повышение температуры.

Диана Жиленкова