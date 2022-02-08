В Казани трактор завалил припаркованный автомобиль снегом

Фото: соцсети

В Казани трактор завалил снегом припаркованный автомобиль, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

По словам автора видео, машину завалили около рынка «Сады». На кадрах видно, как трактор сгребает снег, после чего вываливает его на рядом стоящее авто.

Пользователи в комментариях отметили, что машины могут мешать уборке парковок, но водитель снегоуборочной техники поступил «не по-человечески». Некоторые пользователи задались вопросом, смог ли бы водитель трактора так же закопать более дорогой автомобиль. Многие отмечали, что такой случай наблюдается во дворах не в первый раз.

В Казани на уборку улиц от снега прошедшей ночью выходили 112 дорожных рабочих и 402 единицы специальной техники. Сейчас в столице Татарстана осталось лишь 40% состава кадровых водителей, которых привлекают к уборке города от снега. Дорожникам, чтобы восполнить нехватку рабочих рук, пришлось и приходится работать в две смены.

О том, как Татарстан с началом февраля «утонул» в сугробах, — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко