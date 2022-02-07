В Казани на ночную уборку улиц выходят 402 единицы спецтехники

В Казани на уборку улиц от снега ночью выйдут 112 дорожных рабочих и 402 единицы специальной техники. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Снег будут вывозить со следующих участков улиц: 8 Марта, Абсалямова, Аграрная, Адоратского, Баумана, Белинского, Вишневского, Волкова, Воровского,Олега Кошевого, Курчатова, Аделя Кутуя, Ленская, Ломжинская, Патриса Лумумбы и других.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Казанцев попросили не парковать автомобили вдоль проезжей части, чтобы не препятствовать работе дорожной техники.

В столице Татарстана осталось лишь 40% кадрового водительского состава, которые привлекают к уборке города от снега. Дорожникам, чтобы восполнить нехватку рабочих рук, пришлось и приходится работать в две смены, рассказал на «деловом понедельнике» мэр Казани Ильсур Метшин.



Татьяна Леухина