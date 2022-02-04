УНИКС одержал гостевую победу над «Жальгирисом» в матче Евролиги

Казанский УНИКС в литовском Каунасе одержал победу в Евролиге. Победный матч с «Жальгирисом» закончился со счетом 67:76 в пользу команды Велимира Перасовича.

В составе УНИКСа по дабл-даблу оформили Джон Браун (15 очков и 11 подборов) и Лоренцо Браун (19 очков и 10 передач). Самым результативным игроком «Жальгириса» стал Эдгарас Улановас (16 очков).

Это тринадцатая победа казанского клуба в нынешнем сезоне Евролиги в 23-х матчах. Казанцы поднялись на шестую позицию в таблице регулярного чемпионата Евролиги.

Следующий матч УНИКС сыграет 8 февраля с московским ЦСКА в гостях в рамках Единой лиги ВТБ. Начало встречи — 19:30 по московскому времени.