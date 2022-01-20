На трассе Челны — Заинск — Альметьевск Hyundai Solaris столкнулся с КАМАЗом и Scania — погиб один человек

Фото: скриншот/соцсети

В Татарстане на 27-м км автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с КАМАЗом и Scania. По предварительным данным, он выехал на полосу встречного движения для обгона, но не справился с управлением.

В результате ДТП погиб водитель Hyundai Solaris 1984 года рождения. Он ехал со стороны Набережных Челнов в Заинск, сообщили в МВД по Татарстану.



На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося выясняются.

Накануне в Новошешминском районе Татарстана произошло массовое ДТП, в результате которого погиб один человек. По предварительным данным, рейсовый автобус Hyundai столкнулся с грузовиком КАМАЗ с прицепом. После этого в них врезались еще две легковушки. Водитель автобуса скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».



Татьяна Демина