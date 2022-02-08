Ученые рассказали, что может снизить риск заражения COVID-19

Физические нагрузки помогают снизить риск заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного в клинике Университета Наварры (Испания).

Гормоны, которые вырабатываются во время физических упражнений, уменьшают вероятность заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и осложнений в случае заболевания COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пациенты с ожирением имеют большее количество рецепторов для коронавируса SARS-CoV-2 в жировых отложениях. Также их жировые клетки способны продуцировать больше воспалительных молекул, чем люди с нормальным весом.

На прошлой неделе молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев заявил, что заболевший коронавирусом человек может за десять дней постареть на десять лет. Постковидный синдром напоминает неожиданный приход старости. Однако процесс ускоренного старения организма менее выражен у тех, кто привился от инфекции.

Татьяна Леухина