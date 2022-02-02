Российский рынок криптовалют оценивается правительством страны в $214 миллиардов — это много или мало?

Кремль и правительство России оценивают российский рынок криптовалют в $214 миллиардов, или 16,5 трлн рублей. Данную цифру правительство использует для разработки концепции регулирования отрасли. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Российский объем рассчитывался в январе 2022 года с помощью анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптобирж и другой информации. Источники издания не исключают, что сумма может быть занижена, так как некоторые трейдеры скрывают свою деятельность.

В ноябре 2021 года Центробанк оценил объем операций россиян с криптовалютами в $5 млрд в год. Также было отмечено, что жители РФ — одни из самых активных участников рынка цифровых валют. По данным сингапурского платежного шлюза TripleA , более 17 млн россиян являются владельцами криптовалюты. А исследователи Кембриджского университета также сообщали, что в 2021 году Россия находилась на третьем месте в мире по майнингу биткоина после США и Казахстана.

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$214 миллиардов — это:

16,5 трлн рублей, или €190,1 млрд, — по курсу ЦБ на сегодня.



— по курсу ЦБ на сегодня. 12% мировых активов криптовалют.

мировых активов криптовалют. В 42,8 раза больше годового объема операций россиян с цифровыми активами, по оценке ЦБ — в ноябре 2021 года он оценил его в $5 миллиардов.

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Дарья Акимова