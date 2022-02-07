Новости общества

17:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане появится конкурс на лучшего ведущего церемонии регистрации брака

16:35, 07.02.2022
В Татарстане появится конкурс на лучшего ведущего церемонии регистрации брака
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Управление ЗАГСа кабинета министров Татарстана предложило проводить конкурс на лучшего ведущего церемонии регистрации актов гражданского состояния. Проект постановления появился на интернет-портале правовой информации республики.

Конкурс предлагается проводить не реже одного раза в пять лет. У него будет два этапа — зональный (в городских округах и муниципальных районах) и финальный. Победителей будут определять в нескольких номинациях: лучший ведущий церемонии бракосочетания, лучший ведущий церемонии имянаречения, лучший ведущий церемонии чествования юбиляров семейной жизни.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За 2021 год в Татарстане 24 651 пара заключила брачный союз. Это оказалось на 27,4% больше, чем в прошлом году. А количество разводов сократилось на 17,6% за последние два года — до 9 587 расторгнувших брак пар по итогам 2021 года.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также