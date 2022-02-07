В Татарстане появится конкурс на лучшего ведущего церемонии регистрации брака

Управление ЗАГСа кабинета министров Татарстана предложило проводить конкурс на лучшего ведущего церемонии регистрации актов гражданского состояния. Проект постановления появился на интернет-портале правовой информации республики.

Конкурс предлагается проводить не реже одного раза в пять лет. У него будет два этапа — зональный (в городских округах и муниципальных районах) и финальный. Победителей будут определять в нескольких номинациях: лучший ведущий церемонии бракосочетания, лучший ведущий церемонии имянаречения, лучший ведущий церемонии чествования юбиляров семейной жизни.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За 2021 год в Татарстане 24 651 пара заключила брачный союз. Это оказалось на 27,4% больше, чем в прошлом году. А количество разводов сократилось на 17,6% за последние два года — до 9 587 расторгнувших брак пар по итогам 2021 года.



Татьяна Леухина