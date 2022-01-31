В Татарстане за последние два года количество разводов сократилось на 17,6%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане количество разводов сократилось на 17,6% за последние два года — до 9 587 расторгнувших брак пар по итогам 2021 года, сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Гульшат Нигматуллина. По соотношению числа разводов на тысячу браков — 603 — республика имеет самый низкий показатель в Приволжском федеральном округе.

Количество браков в 2021 году увеличилось на 27% — поженилась 24 651 пара. И по этому показателю Татарстан снова занимает первое место.

Фото: Максим Платонов (архив)

Средний возраст женщины, родившей первого ребенка, в Татарстане составляет 29 лет, рассказала Нигматуллина.

Непосредственно в столице Татарстана в 2021-м заключили 11 461 семейный союз, что на 37% больше предыдущего года. Самой возрастной в прошлом году стала пара, в которой жениху исполнилось 79 лет, а невесте — 76 лет. Подробности — в материале «Реального времени».

Луиза Игнатьева