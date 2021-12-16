В Казани разработали telegram-бот для поддержки людей с ограниченными возможностями

В Казани разработали telegram-бот для людей с ограниченными возможностями. Он позволяет узнать о доступной среде в городе.

С помощью бота «Доступная Казань» люди с ОВЗ могут выбрать нужный им район и ознакомиться с условиями, созданными на объекте, например, узнать о наличии пандусов, лифта, кнопки вызова персонала. Информация постепенно будет пополняться.

Кроме того, в Казани продолжается работа над созданием карты доступности, на которой разными цветами отметят объекты в зависимости от качества организации доступной среды. Она поможет людям с ограниченными возможностями здоровья заранее подготовиться к посещению того или иного учреждения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Главы администраций районов отмечают, что в новостройках, в отличие от старого жилого фонда, реже встречаются нарушения в части обеспечения доступной среды. Наиболее распространенные ошибки в новых домах: отсутствие яркой маркировки на входных группах, тактильных указателей, инструкций по пользованию лифтами и пандусами, сообщается на сайте мэрии Казани.

О создании специальной виртуальной карты для людей с ОВЗ мэр Казани Ильсур Метшин сообщал в июне, на встрече с родителями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья. Тогда было предложено отображать на этой карте информацию об акциях на посещение культурных и развлекательных учреждений.



Татьяна Леухина