В России вырос интерес к строительству крематориев

В России бизнесмены начали активно интересоваться строительством крематориев. Об этом рассказал «Коммерсанту» вице-президент Ассоциации крематориев Алексей Сулоев.



С 2019 года запрос на постройку крематориев вырос в несколько раз. Связано это с ростом смертности от COVID-19 за прошедшие два года. Сулоев поделился информацией, что в проработке сейчас находится 20 проектов крематориев, а в 2019-м их было меньше пяти. Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин считает, что выросший интерес инвесторов связан с относительной стабильностью похоронного бизнеса. Тем более во время пандемии выросла смертность, соответственно, заказов стало больше.

В Ассоциации крематориев сообщили, что в России самая низкая обеспеченность крематориями населения — одно учреждение на 5 млн человек. Всего в стране работает 30 крематориев, 11 из них — муниципальные, 19 — частные.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно руководитель одного из похоронных бюро Казани Радик Мустафин рассказал, что коронавирус привел к всплеску спроса на ритуальные услуги в Татарстане. Число захоронений выросло на 40%.





Дарья Акимова