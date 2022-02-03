В Кремле не согласились с мнением о выходе ситуации в Чечне из-под контроля

В Кремле не согласны с мнением, что ситуация в Чечне вышла из-под контроля. Это регион, имеющий свою повестку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что Владимир Путин вечером принял главу Чечни Рамзана Кадырова. Они обсудили в прикладном значении хозяйственные дела, вопросы социально-экономического развития республики.

Фото: wikimedia.org

У Пескова поинтересовались, боится ли Путин Кадырова.

— Почему Путин должен бояться главу российского региона? — приводит «РИА Новости» его слова.

Вчера в Грозном прошел несанкционированный митинг за привлечение к ответственности семьи экс-судьи Сайди Янгулбаева. По данным местных СМИ, на него собралось более 400 тысяч человек. В Управлении Роспотребнадзора по республике заявили, что установить организаторов несанкционированной акции не представляется возможным.



Татьяна Леухина