Дело хабаровского экс-губернатора Фургала поступило в подмосковный суд

Дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала поступило в Люберецкий суд Подмосковья, об этом рассказал его адвокат Борис Кожемякин.

11 ноября Верховный суд России удовлетворил ходатайство прокуратуры и направил дело Фургала в Люберецкий городской суд, защита настаивала на проведении процесса в Хабаровске либо в соседних регионах. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам адвоката, дело еще не расписано судье и неизвестно кому везти ордера и получать разрешения на свидание.

Фото: sledcom.ru

Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года по подозрению в организации убийств предпринимателей, совершенных преступной группировкой в начале 2000-х годов на территории Хабаровского края и Амурской области.

30 ноября прошлого года завершилось следствие по его делу: экс-губернатору Хабаровского края в окончательной редакции предъявили обвинения в мошенничестве и руководстве преступным сообществом.

Максим Кокунин