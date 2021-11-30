Сергею Фургалу предъявили обвинения в мошенничестве и руководстве преступным сообществом

В РФ завершилось следствие по делу Сергея Фургала: экс-губернатору Хабаровского края в окончательной редакции предъявили обвинения в мошенничестве и руководстве преступным сообществом.

Защита не дала комментариев — причиной стала подписка о неразглашении сведений о расследовании, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: sledcom.ru

Месяц назад Генпрокуратура утвердила обвинение против Фургала, дело направили в Верховный суд. Бывшего губернатора обвинили в «покушении на убийство двух и более лиц, совершенном организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом», «убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление», и «незаконном приобретении, хранении, ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенном организованной группой».



Диана Жиленкова