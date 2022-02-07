В Татарстане утвердили порядок предоставления трансфертов Челнам на проведение выставок

Фото: Максим Платонов (архив)

Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в Набережные Челны на обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением выставок в 2022 году.



Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным, контроль за исполнением постановления возложен на Минпромторг РТ, он же — распорядитель выделяемых средств. Иные межбюджетные трансферты будут предоставляться в пределах бюджетных ассигнований и лимитов обязательств, доведенных до Министерства на 2022 год.

Субсидии будут предоставляться юридическим лицам в связи с организацией и проведением выставок в Челнах.

Исполком автограда сейчас ищет подрядчика, который провел бы ряд выставочных мероприятий. На эти цели готовы выделить более 25 миллионов рублей из городского бюджета.

Фото: Максим Платонов (архив)

Подрядчику планируется организовать и провести:



Камский промышленный форум — 2022;

выставку «Машиностроение. Металлообработка. Металлургия. Автопром. Автокомпоненты. Сварка, Энергетика Закамья. Нефть. Газ. Химия. Экология. Шины. Каучуки. РТИ»;

выставку «Промышленность и кадры. Образование и карьера — 2022»;

выставку «Промышленная кооперация. Малый и средний бизнес»;

выставку «Леспром. Деревообработка. Мебель — 2022»;

выставку-форум «Строй-Экспо-Татарстан. Строительство. Инженерные сети. Ремонт. Архитектура. Дизайн. Благоустройство территорий. Ландшафтный дизайн. Питомники — 2022»;

Всероссийский слет моделистов — 2022. Выставка моделей.

По окончании каждой выставки исполнитель должен предоставить исполкому Челнов итоговый отчет о проведенном мероприятии с информацией о достигнутых результатах.

Маргарита Головатенко