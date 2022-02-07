В Татарстане утвердили порядок предоставления трансфертов Челнам на проведение выставок
Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в Набережные Челны на обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением выставок в 2022 году.
Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным, контроль за исполнением постановления возложен на Минпромторг РТ, он же — распорядитель выделяемых средств. Иные межбюджетные трансферты будут предоставляться в пределах бюджетных ассигнований и лимитов обязательств, доведенных до Министерства на 2022 год.
Субсидии будут предоставляться юридическим лицам в связи с организацией и проведением выставок в Челнах.
Исполком автограда сейчас ищет подрядчика, который провел бы ряд выставочных мероприятий. На эти цели готовы выделить более 25 миллионов рублей из городского бюджета.
Подрядчику планируется организовать и провести:
- Камский промышленный форум — 2022;
- выставку «Машиностроение. Металлообработка. Металлургия. Автопром. Автокомпоненты. Сварка, Энергетика Закамья. Нефть. Газ. Химия. Экология. Шины. Каучуки. РТИ»;
- выставку «Промышленность и кадры. Образование и карьера — 2022»;
- выставку «Промышленная кооперация. Малый и средний бизнес»;
- выставку «Леспром. Деревообработка. Мебель — 2022»;
- выставку-форум «Строй-Экспо-Татарстан. Строительство. Инженерные сети. Ремонт. Архитектура. Дизайн. Благоустройство территорий. Ландшафтный дизайн. Питомники — 2022»;
- Всероссийский слет моделистов — 2022. Выставка моделей.
По окончании каждой выставки исполнитель должен предоставить исполкому Челнов итоговый отчет о проведенном мероприятии с информацией о достигнутых результатах.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым