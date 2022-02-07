Татарстанца заподозрили в убийстве водителя, который не пропустил его во дворе

В Менделеевске ночью 5 февраля обнаружили тело 58-летнего мужчины в автомобиле Toyota, припаркованном на улице Бурмистрова. На теле были два колото-резаных ранения грудной клетки. Следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело об убийстве, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



В убийстве заподозрили 35-летнего местного жителя, которого ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности. Он дал признательные показания.

Следствие считает, что подозреваемый и его супруга хотели перейти дорогу в одном из дворов города. Мимо проезжал потерпевший и их не пропустил. Тогда злоумышленник пнул машину по бамперу. Между мужчинами завязалась драка, и подозреваемый ударил водителя ножом в грудь. Последний сел за руль, отъехал несколько метров и скончался.

Следствие в ближайшее время обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Выясняются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Сегодня Следком по РТ сообщил «Реальному времени» о раскрытии жестокого убийства в Казани. 3 февраля у дома на улице Фучика в Казани нашли тело разбившейся 33-летней женщины. Эксперты обнаружили — часть повреждений она получила при жизни, сожитель погибшей был задержан. Задержанный убийство не признает — только побои.

Маргарита Головатенко