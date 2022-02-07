СК: казанец избил женщину и сбросил ее с восьмого этажа

Фото: «Реальное время»

Сегодня Следком по РТ сообщил о раскрытии жестокого убийства в Казани. 3 февраля у дома на улице Фучика нашли тело разбившейся 33-летней женщины. Эксперты обнаружили — часть повреждений она получила при жизни, после чего сожитель погибшей был задержан.



По версии следствия, трагедия произошла, когда потерпевшая и подозреваемый находились в гостях у знакомых — после распития спиртного между ними произошла бытовая ссора на балконе, мужчина бросился на свою даму с кулаками, а затем сбросил ее вниз. Потасовка происходила на восьмом этаже.

Задержанный убийство не признает — только побои. Он уже взят под стражу по решению суда, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.