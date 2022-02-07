Факторинговый портфель Банка ЗЕНИТ превысил 6,8 млрд рублей по итогам 2021 года

В 2021 году Банк ЗЕНИТ совместно с дочерней компанией ООО «ЗЕНИТ ФИНАНС» нарастил факторинговый портфель до 6,8 млрд рублей, что в два раза превышает результат 2020 года. За отчетный период это направление бизнеса достигло плановых значений по ключевым финансовым показателям. Банк усилил команду, повысил качество сервиса и увеличил скорость процессов.



В течение 2021 года факторинговыми услугами Банка ЗЕНИТ воспользовались около 100 клиентов. Наибольший спрос отмечается в сегментах добывающей и обрабатывающей промышленности, производства и торговли.



«В 2021 году мы расширили пул крупных покупателей с предустановленными лимитами. Это позволило нашим клиентам, поставщикам данных покупателей, заключить факторинговые сделки на выгодных условиях и получить финансирование в кратчайшие сроки. В текущем году мы планируем сохранить динамику роста бизнеса. Для достижения этой цели мы продолжаем оптимизировать процессы, разрабатываем новые продукты, в том числе развиваем международный факторинг, а также планируем запустить комплексные программы финансирования в партнерстве с крупными предприятиями», — отметил генеральный директор ООО «ЗЕНИТ ФИНАНС» Андрей Бахтин.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»