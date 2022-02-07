В Казани назначили общественные слушания по засыпке акватории Волги

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани вынесли на публичные слушания материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при создании искусственных земельных участков на Волге, сказано на сайте Росприроднадзора.



ООО «Первое строительное управление» заказало создание четырех искусственных земельных участков площадью около 70 тыс. кв. метров в районе Куземетьево. Материалы подготовлены ООО «Эко-М».

Участки набережной засыпят с целью благоустройства территории при строительстве гольф-клуба «Басу». Территории возведут в 60 720 м от особо охраняемой природной территории «Волжские просторы» и в 1,2 км от ООПТ «Лебяжье». К III кварталу 2022 года берег хотят поднять до высоты 56 м над уровнем моря, засыпав 777 тыс. куб. м песка.

Фото: Максим Платонов (архив)

Согласно предварительным материалам, ОВОС пройдут 24 февраля. Их проведут в очно-заочном формате.

Маргарита Головатенко