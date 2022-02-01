В Набережных Челнах семья лишилась более пяти миллионов рублей, доверившись лжеполицейским и сотрудникам банка

В Набережных Челнах семья лишилась свыше 5 млн рублей за 10 дней. Они поверили лжесотрудникам налоговой, банка и полиции, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Все началось со звонка «московского полицейского», который сообщил о том, что со счета 31-летнего челнинца некая девушка пытается снять деньги при помощи доверенности. Мужчина недоумевал от происходящего и стал следовать всем советам мошенников, а также инструкциям других «специалистов».

Для «спасения средств» ему пришлось «менять счет», переводить сбережения на «безопасные», создавать «зеркальные заявки» на займы, «закрывать лимиты по кредиткам», «оплачивать» налоги. Мужчина брал кредиты, занимал деньги у родственников, отдал под залог машину в микрозаймовой компании.

Фото: pixabay.com

Спустя время злоумышленники заявили, что все сбережения спасены, но подобные действия нужно провести со счетами родственников. Лжеспециалисты связались с его сестрой и отцом. После этого мошенники перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Полицейским уже известны номера телефонов, которыми пользовались злоумышленники. Они зарегистрированы в Набережных Челнах, Казани, Москве и Дагестане.

На прошлой неделе российские банки предупредили о появлении нового вида мошенничества. Под видом сайтов, на которых размещаются объявления о покупке билетов на концерты и спектакли, мошенники могут оформить автоматическое списание с карты.



Татьяна Леухина