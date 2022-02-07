В Татарстане на трассе Казань — Оренбург отремонтируют мост через Каму

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

В Татарстане отремонтируют мост через реку Каму, расположенный на трассе Р-239 Казань — Оренбург. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Протяженность моста составляет 1,6 км, расположен он на 78-м км автодороги. Специалистам понадобится отремонтировать 14 опор и заменить деформационный шов на восьмой опоре, а также обновить дорожное полотно и уложить двухслойное покрытие из асфальтобетона. Помимо этого, будет выполнена покраска опор моста, пролетного строения и перильного ограждения и частичная замена поврежденного барьерного ограждения.

Работы планируется завершить в 2023 году. В настоящее время на этой автодороге идет капитальный ремонт моста через реку Кандыз. Туда входит замена всех конструктивных элементов искусственного сооружения. Сдать объект в эксплуатацию планируется к осени 2022 года.

Фото: Олег Тихонов

В декабре прошлого года министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов рассказал, что в 2022 году начинается федеральная программа «Дороги и мосты». По ней в Татарстане за три года будет выделено 9 млрд рублей на ремонт мостов и развязок.

Дарья Акимова