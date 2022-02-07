Татарстан получил 740 миллионов рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан получил из федерального бюджета 740 миллионов рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем. В 2020 и 2021 годах размеры межбюджетного трансферта составили по 370 миллионов рублей, следует из распоряжения правительства России.

В этом году на реализацию мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем в регионы страны направят 7,35 миллиарда рублей. Эти средства помогут автоматизировать процессы управления дорожным движением, что, как следствие, должно повысить безопасность на дорогах.

О важности внедрения интеллектуальных транспортных систем говорят не первый год. Так, в прошлом году об этом заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов:

— Строить дороги хорошие мы научились, очень важно сегодня, для того чтобы в дальнейшем обеспечить безопасность дорожного движения, внедрять наши интеллектуальные системы в жизнь, — говорил он.

В прошлом месяце в Казани установили первый светофор с голосовым сообщением. Он появился на перекрестке улиц Кулахметова и Шамиля Усманова. Место выбрано неслучайно: недалеко отсюда находится реабилитационный центр Всероссийского общества слепых.



Татьяна Демина