В России на запуск интеллектуальных транспортных систем в регионах направят 7,3 млрд рублей

В этом году в России на внедрение интеллектуальных транспортных систем в 42 субъектах страны выделят 7,3 млрд рублей. Благодаря подобным технологиям автоматизируются процессы управления дорожным движением и повышается безопасность на дорогах.

В прошлом году в 24 регионах страны создали или модернизировали 15 центров управления дорожным движением, установили 630 камер видеонаблюдения, 460 умных светофоров и 70 умных остановок, сообщается на сайте правительства РФ.

Фото: Максим Платонов

В прошлом месяце в столице Татарстана появился первый светофор с голосовым сообщением. Его установили на перекрестке улиц Кулахметова и Шамиля Усманова. Место выбрано не случайно: недалеко отсюда находится реабилитационный центр Всероссийского общества слепых.

Диана Жиленкова