Чистопольский хлебозавод выставили на торги за 38,5 млн рублей

Имущественный комплекс производственно-складских зданий и сооружений АО «Чистопольский хлебозавод» выставили на торги за 38,5 млн рублей.



Комплекс расположен на участке при въезде в Чистополь. В него входят нежилое здание площадью 239,4 кв. м, здания и сооружения общей площадью 12,6 тыс. кв. м на участке в 29,3 тыс. кв. м, участок по производству шоколадной глазури, кондитерский цех №3 и оборудование хлебозавода.

Предприятие находится под обременением. Заявки на торги принимаются до 7 марта 2022 года.

Завод стал банкротом еще в 2018 году по иску пенсионера, которому предприятие задолжало 2 млн рублей. Тогда к процессу довольно быстро подключились и другие кредиторы, среди которых — «Татагропромбанк» (точнее уже конкурсный управляющий — АСВ).

Продать активы предприятия конкурсный управляющий пытался с конца 2019 года, причем выставляемое отдельно оборудование, транспорт завода с молотка понемногу уходили. Сам завод последний раз выставляли в мае 2021 года за 64 млн рублей вместе с большей частью оборудования: покупателей тогда не нашлось.

Маргарита Головатенко