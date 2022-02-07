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В Генпрокуратуре предложили разработать критерии немотивированной агрессии уличных собак

09:19, 07.02.2022
В Генпрокуратуре предложили разработать критерии немотивированной агрессии уличных собак
Фото: wikipedia.org

В Генпрокуратуре предложили разработать критерии немотивированной агрессии бездомных собак. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В прокуратуре заявили, что отсутствие таких критериев мешает принятию оперативных мер в отношении животных, представляющих опасность для человека.

В последнее время в разных регионах страны участились случаи нападения бродячих собак на людей. Среди них оказывались и дети. Так, например, в январе в селе Домна Читинского района обнаружили тело семилетней девочки со следами от нападения животных. Ребенка загрызли бездомные собаки.

Фото: realnoevremya.ru

В конце января председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства из-за случаев нападения бродячих собак на людей. Сделать это необходимо для повышения безопасности населения.

Дарья Акимова
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