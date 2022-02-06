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Спортсмен из Татарстана Садреев оказался восьмым на соревнованиях по прыжкам с трамплина

16:28, 06.02.2022
Спортсмен из Татарстана Садреев оказался восьмым на соревнованиях по прыжкам с трамплина
Фото: pixabay.com

Татарстанский спортсмен Данил Садреев оказался на восьмом месте по итогам соревновании по прыжкам со среднего трамплина. О результатах сообщил Олимпийский комитет России в Telegram.

Садреев получил 134,1 баллов за первый прыжок и 125,3 за второй. Общий результат — 259,4 баллов.

Юноша из Татарстана показал результат 107 метров и установил промежуточный рекорд олимпийского трамплина в Пекине.

Победу одержал японец Рею Кобаяси, по сумме двух попыток набравший 275,0 балла. Вторым стал австриец Мануэль Феттнер (270,8 балла), третьим — поляк Давид Кубацкий (265,9). Еще один россиянин Евгений Климов занял пятое место.

Татьяна Леухина
Спорт Татарстан

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