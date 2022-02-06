Новости спорта

17:19 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Татарстанец Данил Садреев установил рекорд трамплина на Олимпийских играх в Пекине

15:45, 06.02.2022 1
Татарстанец Данил Садреев установил рекорд трамплина на Олимпийских играх в Пекине
Фото: minsport.tatarstan.ru

Спортсмен из Татарстана Даниил Садреев показал результат 107 метров и установил промежуточный рекорд олимпийского трамплина в Пекине. Финальные прыжки проходят сегодня.

В финале соревновании оказались Евгений Климов, Михаил Назаров, Роман Трофимов и Данил Садреев.

Фото: pixabay.com

Вчера татарстанский спортсмен прошел квалификацию в прыжках на лыжах с трамплина.

Сегодня российский лыжник Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине и принес сборной России первую золотую медаль. Серебро завоевал российский лыжник Денис Спицов.

Татьяна Леухина
Спорт Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем