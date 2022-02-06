Татарстанец Данил Садреев установил рекорд трамплина на Олимпийских играх в Пекине
Спортсмен из Татарстана Даниил Садреев показал результат 107 метров и установил промежуточный рекорд олимпийского трамплина в Пекине. Финальные прыжки проходят сегодня.
В финале соревновании оказались Евгений Климов, Михаил Назаров, Роман Трофимов и Данил Садреев.
Вчера татарстанский спортсмен прошел квалификацию в прыжках на лыжах с трамплина.
Сегодня российский лыжник Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине и принес сборной России первую золотую медаль. Серебро завоевал российский лыжник Денис Спицов.
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