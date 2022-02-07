В Татарстан на этой неделе вернутся морозы до -20 градусов

В Татарстан на этой неделе придет похолодание. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РТ.

В понедельник, 7 февраля, в республике ожидается небольшой снег, ночью прогнозируется похолодание до -7... -12˚, при прояснениях до -14... -19˚. Днем потеплеет до -4... -9˚, на западе — до -12˚.

Фото: Максим Платонов (архив)

Во вторник местами будет идти небольшой снег. Ночью ожидается мороз до -10... -15˚, при прояснениях — до -20˚, днем — до -4... -9 градусов. В среду, 9 февраля, в Татарстане прогнозируется снег, местами метель, ночью температуры опустятся до -5... -10˚, на востоке — до -15˚, днем ожидается до -1... -6.

Профессор КФУ Юрий Переведенцев, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы, и доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев спрогнозировали, что к концу прошедшей недели осадки будут значительными. Подробнее о ситуации с погодой в Татарстане — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина