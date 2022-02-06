Хадарин не попал в финал в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине

Татарстанец Владислав Хадарин не прошел в финальный раунд в слоупстайле на зимних Олимпийских играх в Пекине. Он совершил ошибку при исполнении второй попытки.

После первой попытки спортсмен занимал 8-ю строчку, набрав 64,73 балла, сообщает Олимпийский комитет России.

Финальные соревнования пройдут 7 февраля в 7:00 (мск).

Сегодня лыжник Александр Большунов принес российской сборной золотую медаль. В скиатлоне спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды. С победой Большунова поздравил президент РФ Владимир Путин.

Также сегодня уроженка Казани Камила Валиева заняла первое место в короткой программе командного турнира по фигурному катанию, набрав 90,18 балла. Позицию российской сборной в общем зачете укрепил фигурист Марк Кондратюк, который завоевал второе место в произвольной программе.

Диана Жиленкова