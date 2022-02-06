Путин поздравил Большунова с победой в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине

Президент России Владимир Путин поздравил лыжника Александра Большунова с победой в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине. Сегодня спортсмен занял первое место и принес сборной РФ золотую медаль.

— Вы блистательно открыли «золотой» счет нашей команды, на сложнейшей дистанции показали отличные бойцовские качества, уверенный настрой на победу. Убежден, Ваше выступление станет вдохновляющим примером для всех наших олимпийцев, — приводятся слова президента на сайте Кремля.

Большунов преодолел дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды. Вторым стал также российский лыжник Денис Спицов. Он пришел позже Большунова на 1 минуту 11 секунд. Третье место занял финн Ийво Нисканен.

Этим утром уроженка Казани Камила Валиева завоевала первое место в короткой программе командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде. Она набрала 90,18 балла и тем самым вывела сборную России на первое место в общем зачете. Позицию укрепил фигурист Марк Кондратюк, занявший второе место в произвольной программе.

Диана Жиленкова