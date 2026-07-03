Секретарь президиума Верховного Совета ТАССР Давлетшина умерла на 93-м году жизни

Благодаря ей в республике было воссоздано женское движение

Фото: взято с сайта Госсовета РТ

На 93-м году жизни ушла из жизни ветеран труда и госслужбы, секретарь Президиума Верховного Совета ТАССР с 1979 по 1990 год, депутат четырех созывов Верховного Совета ТАССР Дания Давлетшина. Об этом сообщила пресс-служба Госсовета республики.

Дания Салиховна родилась 3 марта 1934 года в Чистополе, прошла путь от учительницы сельской школы до секретаря Президиума Верховного Совета ТАССР. Начав свою трудовую деятельность в 1955 году после окончания Казанского государственного педагогического института учителем биологии и географии в Средне-Тиганской средней школе Алексеевского района, позже она была избрана первым секретарем Алексеевского райкома комсомола. Около пятнадцати лет Дания Салиховна работала в Лаишевском районе, сначала председателем исполкома районного Совета депутатов, затем первым секретарем райкома партии. За годы ее руководства были решены важнейшие вопросы развития района: построены дороги, возведены новые производственные объекты, построены жилые дома и социальные объекты.

Дания Салиховна избиралась депутатом четырех созывов Верховного Совета ТАССР, а в декабре 1979 года была избрана Секретарем Президиума Верховного Совета ТАССР. Будучи депутатом, Дания Салиховна много встречалась с избирателями, активно работала с обращениями граждан, помогла тысячам татарстанцев в решении их актуальных вопросов, стала разработчиком и инициатором многих социально значимых законов. Под ее руководством активизировалась работа постоянных комиссий Президиума Верховного Совета. Занимаясь вопросами политико-правового обеспечения процессов, происходящих в республике, Дания Салиховна заложила основы для дальнейшего демократического развития республики и повышения уровня жизни граждан.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Благодаря ей в республике было воссоздано женское движение, по всей республике заработали тысячи женсоветов. Долгие годы возглавляя республиканский совет женщин, Дания Давлетшина решала вопросы охраны здоровья матери и ребенка, улучшения условий труда женщин, работающих на всех предприятиях республики, нравственного воспитания подрастающего поколения.

Значительный вклад Дании Салиховны в развитие республики, ее многолетний плодотворный труд отмечен многочисленными государственными и правительственными наградами — орденом «Дуслык» (2024), медалями «В память 1000-летия Казани» (2005), «За доблестный труд» (2009), «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» (2019), Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ТАССР (1960), Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР (1989), Благодарственным письмом Президента Республики Татарстан (2004) и другими государственными наградами.



Церемония прощания с Данией Салиховной Давлетшиной состоится 4 июля, в 10.00, в здании Госсовета Татарстана (площадь Свободы, дом 1).

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Никита Егоров