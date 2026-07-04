Володин призвал регионы развивать систему среднего профессионального образования

Председатель Госдумы заявил, что в этой сфере остаются проблемы

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал глав регионов России усилить работу над развитием среднего профессионального образования (СПО). По его словам, в этой сфере остаются проблемы.

Володин подчеркнул, что в советское время в учреждениях СПО обучалось 4 млн студентов, а сейчас — 3,9 млн.

— Регионам, к полномочиям которых отнесены вопросы среднего профессионального образования, необходимо развивать СПО, создавать для этого возможности, совершенствовать материально-техническую базу, — написал Володин в своем канале в соцсетях.

Ранее сообщалось, что более 30% выпускников медвузов и колледжей не идут работать по профессии. При этом министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о росте популярности среднего профессионального образования в стране.

Зульфат Шафигуллин